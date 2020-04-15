EBA TV canlı izle 15 Nisan Çarşamba!

Kovid 19 pandemisi nedeniyle eğitim 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. Milyonlarca öğrenci EBA TV üzerinden derslerine devam ediyor. İşte 15 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izle...

EBA TV ile öğrenciler derslerinden geri kalmayarak uzaktan eğitim yöntemi ile derslerini takip edebiliyor. Ülkemizde de etkisini sürdüren kovid 19 pandemisi nedeniyle eğitim 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim şekliden devam edecek. İşte 15 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme ekranı...

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