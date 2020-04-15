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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 15 Nisan Çarşamba!

Çarşamba!

EBA TV canlı izle 15 Nisan Çarşamba!

15.04.2020, 08:55

Kovid 19 pandemisi nedeniyle eğitim 'a kadar şeklinde devam edecek. Milyonlarca öğrenci üzerinden derslerine devam ediyor. İşte Çarşamba EBA TV ...

EBA TV ile öğrenciler derslerinden geri kalmayarak uzaktan eğitim yöntemi ile derslerini takip edebiliyor. Ülkemizde de etkisini sürdüren kovid 19 pandemisi nedeniyle eğitim 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim şekliden devam edecek. İşte 15 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme ekranı...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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