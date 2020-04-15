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'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 15 Nisan Çarşamba ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 15 Nisan Çarşamba hava durumu...

15.04.2020, 09:22

ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, 'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, , , , ve çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Nisan Çarşamba ...

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

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