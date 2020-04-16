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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 16 Nisan Perşembe!

canlı izle Perşembe!

EBA TV canlı izle 16 Nisan Perşembe!

16.04.2020, 08:48

Koronavirüs vakası ülkemizde ilk görüldüğü günden itibaren eğitim alanında tedbirlerde alınmaya başladı. Öğrenciler bu kapsamda eğitimlerini 'a kadar üzerinden şeklide sürdürecek. İşte Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitim yöntemi ile derslerini takip edebiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar öğrencilerin uzaktan eğitimi devam edecek. İşte 16 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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