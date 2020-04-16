EBA TV canlı izle 16 Nisan Perşembe!

Koronavirüs vakası ülkemizde ilk görüldüğü günden itibaren eğitim alanında tedbirlerde alınmaya başladı. Öğrenciler bu kapsamda eğitimlerini 30 Nisan'a kadar EBA TV üzerinden uzaktan eğitim şeklide sürdürecek. İşte 16 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitim yöntemi ile derslerini takip edebiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar öğrencilerin uzaktan eğitimi devam edecek. İşte 16 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...
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EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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