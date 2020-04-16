İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 170'e yükseldi

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında yer alan İtalya'da ölü sayısı gün geçtikçe artıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.

ABD'DE BİR GÜNDE 5 BİNE YAKIN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e çıktı.

İngiltere'de ise koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729'a, vaka sayısı ise 4 bin 618 artarak 103 bin 93 yükseldi.