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Haberler Yaşam İynemli’den Neymar’a anlamlı cevap

İynemli’den ’a anlamlı cevap

Giriş Tarihi: 16.4.2020

7. filmini ağlayarak izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen Saint-Germain’in dünyaca ünlü futbolcusu ’a, filmin başrol oyuncusu üzerinden teşekkür etti.

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin Memo karakterini canlandırdığı ve 2019'a damgasını vurarak en çok izlenen Türk filmi olan '7. Koğuştaki Mucize' filmini izlemiş, sosyal medya hesabından da filmden çok etkilendiğini ve ağladığını belirtmişti. Başarılı futbolcu, filmle ilgili "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

UMUT, SEVGİ VE SAĞLIKTA
7. Koğuştaki Mucize'nin başrolü Aras Bulut İynemli, büyük yankı uyandıran paylaşımla ilgili ünlü futbolcuya sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Neymar'ın paylaşımını kendi hesabından paylaşan İynemli, "Teşekkürler, umut her zaman sevgi ve sağlıkta" notunu düştü.

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