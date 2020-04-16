7. Koğuştaki Mucize filmini ağlayarak izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen Paris Saint-Germain’in dünyaca ünlü futbolcusu Neymar’a, filmin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin Memo karakterini canlandırdığı ve 2019'a damgasını vurarak en çok izlenen Türk filmi olan '7. Koğuştaki Mucize' filmini izlemiş, sosyal medya hesabından da filmden çok etkilendiğini ve ağladığını belirtmişti. Başarılı futbolcu, filmle ilgili "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

UMUT, SEVGİ VE SAĞLIKTA

7. Koğuştaki Mucize'nin başrolü Aras Bulut İynemli, büyük yankı uyandıran paylaşımla ilgili ünlü futbolcuya sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Neymar'ın paylaşımını kendi hesabından paylaşan İynemli, "Teşekkürler, umut her zaman sevgi ve sağlıkta" notunu düştü.