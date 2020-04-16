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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 16 Nisan Perşembe hava durumu...

'de hava nasıl? 'den son dakika uyarısı! İşte 16 Nisan Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 16 Nisan Perşembe hava durumu...

16.04.2020, 08:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020,09:37

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve , Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile , Aydın, , , , ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İşte 16 Nisan Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

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