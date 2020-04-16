İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırıkkale, ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İşte 16 Nisan Perşembe hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 16 Nisan Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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