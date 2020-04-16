Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kimler başvuru yapabilir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kimler nasıl başvuru yapabilir? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden biri olan şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrası vatandaşlar izin belgesi e-devlet üzerinden nasıl alınır merak ediyor. İşte seyahat izin belgesi ile ilgili merak edilenler...

Ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem alındı. O önlemlerden biri de şehirler arası yolculuklara getirilen kısıtlama. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre iller arası seyahat özel izin belgesi ile sağlanabiliyor. Peki özel izin belgesi nasıl alınır? e-devlet'ten nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresi ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form doldurulma işlemi yapılıyor.

Aynı zamanda seyahat izin belgesi başvuruları "Alo 199" hattı ile " alınabilecek.

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SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.