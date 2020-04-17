Hatay'ın Defne ilçesinde, Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge atölyelerinde ilk solunum cihazı üretildi. Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs salgını süresince mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirirken, bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.
20 GÜNLÜK ÇALIŞMA
İlk solunum cihazı ise, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi. Solunum cihazı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun tasarlanarak, Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği'ne uygun olarak imal edildi. Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağını kaydeden okul Müdürü Mahmut Birol Gezer, "20 günlük çalışma sonunda 3 değerli ürün ürettik. Meslek liselerinin neyi başarabileceğini gösterdik. Şu an bu ürünü çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Anadolu lisesinde üretilen ilk solunum cihazı tanıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.