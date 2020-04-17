Anadolu lisesinde üretilen ilk solunum cihazı tanıtıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde, Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge atölyelerinde ilk solunum cihazı üretildi. Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs salgını süresince mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirirken, bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.

20 GÜNLÜK ÇALIŞMA

İlk solunum cihazı ise, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi. Solunum cihazı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun tasarlanarak, Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği'ne uygun olarak imal edildi. Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağını kaydeden okul Müdürü Mahmut Birol Gezer, "20 günlük çalışma sonunda 3 değerli ürün ürettik. Meslek liselerinin neyi başarabileceğini gösterdik. Şu an bu ürünü çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.