Ton balığının içerisinde bulunan Omega 3 yağ asitleri tam anlamıyla beynimizin en büyük dostlarından biridir. Sağlıklı bir zihin için en faydalı besinlerden biri olan ton balığı, kan akışının sağlıklı olarak gerçekleşmesi, hücrelere ve beyne yeterli oksijenin ulaşmasına yardımcı olarak ön plan çıkar. Bununla birlikte Omega 3 alımı sayesinde kandaki kötü kolesterol ve trigliserid seviyesini düşüren ton balığı, saçları ve cildi besleyip canlandırır.
Beynin dostu ton balığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.