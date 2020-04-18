Beynin dostu ton balığı

Ton balığının içerisinde bulunan Omega 3 yağ asitleri tam anlamıyla beynimizin en büyük dostlarından biridir. Sağlıklı bir zihin için en faydalı besinlerden biri olan ton balığı, kan akışının sağlıklı olarak gerçekleşmesi, hücrelere ve beyne yeterli oksijenin ulaşmasına yardımcı olarak ön plan çıkar. Bununla birlikte Omega 3 alımı sayesinde kandaki kötü kolesterol ve trigliserid seviyesini düşüren ton balığı, saçları ve cildi besleyip canlandırır.