  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Beynin dostu ton balığı

Beynin dostu ton balığı

Beynin dostu ton balığı
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Ton balığının içerisinde bulunan Omega 3 yağ asitleri tam anlamıyla beynimizin en büyük dostlarından biridir. Sağlıklı bir zihin için en faydalı besinlerden biri olan ton balığı, kan akışının sağlıklı olarak gerçekleşmesi, hücrelere ve beyne yeterli oksijenin ulaşmasına yardımcı olarak ön plan çıkar. Bununla birlikte Omega 3 alımı sayesinde kandaki kötü kolesterol ve trigliserid seviyesini düşüren ton balığı, saçları ve cildi besleyip canlandırır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beynin dostu ton balığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA