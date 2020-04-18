İşte koronavirüsü yenen Burak Akkul'un son durumu

Corona virüs tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen ünlü sunucu Burak Akkul evinde geçirdiği 6. gününde Instagram'da paylaşım yaparak kendisini yalnız bırakmayan takipçilerine teşekkür etti. İşte Burak Akkul'un son sağlık dururmu.

Mart ayında koronavirüse yakalanan ve 1 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen sunucu Burak Akkul, evindeki karantinasına devam ediyor. 6 gündür evinde olan ve fizik tedavi sürecinde olan Akkul, 1 aylık tedavi sürecinde biran olsun desteğini eksik etmeyen takipçileriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

"VARLIĞINIZI EN DERİNDEN HİSSEDİYORUM"

Sosyal medya paylaşım sitesi Instagram'dan son durumu hakkında bilgi veren Akkul evde eşi ile birlikte istirahat ettiğini ve fizik tedavi gördüğünü aktardı. Burak Akkul paylaşımında "Evde 6.gün" Merhaba. Yoğun bakımda üç hafta uyutuldum, servisteki bir hafta dahil bir aydır hastanedeydim. Şimdi Seda Akkul ile evde istirahat ve fizik tedaviyle geçiyor günler... (fizik tedavimin sebebi, 20 gün uyuyan bedenin bazı uzuvlarındaki ağrı, güç ve denge kaybı) Yakın zamanda eski enerjime kavuşacağıma eminim. Bu süreçte binlerce yorum ve mesajda gönderdiğiniz güzel dilekler, dualarınız, tarifsiz mutlu etti beni. Belirtmek isterim ki bunları okumam cevaplamam mümkün değil (bu fotoğraf altına ve yine DM'ye yazacaklarınızı da tek tek okuyamam) Ama varlığınızı en derinden hissettim ve hissediyorum her zaman. Daha hızlı ve sık haberleşmek üzere" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul geçtiğimiz ay Korona virüs (Covid-19) teşhisi konularak hastaneye kaldırılmıştı. Bir ay hastanede tedavisi yapılan ve yoğun bakımda kalan ünlü sunucu, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu.

İHA