İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Nisan Cumartesi hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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