  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Cumartesi hava durumu...

'den son dakika uyarısı! 'de bugün hava nasıl olacak? Cumartesi ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Cumartesi hava durumu...

18.04.2020, 09:26

ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra ve çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Cumartesi ...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA