  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Ünlü profesör Sedat Tellaloğlu virüse yenildi

Ünlü profesör virüse yenildi

Ünlü profesör Sedat Tellaloğlu virüse yenildi
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Türk üroloji camiasının duayeni Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, korona virüsünden hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilimdalı ile Türk Üroloji Derneği başkanlıkları görevinde bulunmuştu. Balıkesir Erdek'te ise korona virüsü tedavisi gören yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kalp yetmezliğinden başvurduğu Bandırma Devlet Hastanesi'nde yapılan testte 72 yaşındaki Huriye Heper'e Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu gelişme üzerine Huriye Heper'in oğlu Hamit Heper, sosyal medya hesabından, annesinin yoğun bakımda tutulduğunu. 72 yaşındaki kadın, dün sabah öldü. Huriye Heper, Erdek'te korona virüsten ölen ilk hasta oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlü profesör Sedat Tellaloğlu virüse yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA