Ünlü profesör Sedat Tellaloğlu virüse yenildi

Türk üroloji camiasının duayeni Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, korona virüsünden hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilimdalı ile Türk Üroloji Derneği başkanlıkları görevinde bulunmuştu. Balıkesir Erdek'te ise korona virüsü tedavisi gören yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kalp yetmezliğinden başvurduğu Bandırma Devlet Hastanesi'nde yapılan testte 72 yaşındaki Huriye Heper'e Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu gelişme üzerine Huriye Heper'in oğlu Hamit Heper, sosyal medya hesabından, annesinin yoğun bakımda tutulduğunu. 72 yaşındaki kadın, dün sabah öldü. Huriye Heper, Erdek'te korona virüsten ölen ilk hasta oldu.