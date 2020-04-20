İlk sahur ne zaman yapılacak? 2020 ilk sahur ve iftar tarihi...

Hasretle beklenen Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca Müslüman bu mübarek ayda oruçlarını tutup ibadetlerini yerine getirecek. Peki 2020 ilk sahur ne zaman? 2020 ilk iftar ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte Diyanet verilerine göre sahur ve iftar vakti...

Mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kaldı. İslam alemi için büyük önem arz eden bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında ibadetler yerine getirilecek. Dayanışma ve paylaşmanın daha da arttığı bu ayda ilk sahur ve iftar hangi bu sene hangi güne geliyor merak ediliyor. İşte 2020 ilk sahur ve iftar tarihleri...

2020 İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN?

İlk sahur gecesi 23 Nisan'ı 24 Nisan sabahına bağlayan gece yapılacak. 24 Nisan Cuma tarihinde de ilk oruç tutulacak. 23 Mayıs tarihinde Arefe idrak edilecek. 24 Mayıs – 26 Mayıs tarihleri arasında da Ramazan Bayramı kutlanacak.

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KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

TERAVİH EVDE KILINACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, teravih namazlarının evde kılınabileceğini söyledi. Bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler kapalı olacak.