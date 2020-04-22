Diyanet 2020 yılı Ramazan Ayı imsakiyesini yayınladı! İlk oruç ilk sahur, iftar ne zaman? İşte il il imsak ve iftar vakitleri

11 Ay'ın sultanı Ramazan Ayı'na sayıla günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye yayınlandı. Oruç tutacakların heyecanla beklediği 2020 Ramazan Ayı 24 Nisan Cuma günü ilk oruçla başlayacak. Herkesin merak ettiği sorular ise 'İlk oruç ne zaman?', 'İlk iftar saat kaçta?'. Yeniasir.com.tr'nin 2020 imsakiye sayfasından il il iftar ve sahur saatlerini takip edebilirsiniz. Peki, ilk oruç ne zaman, ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte il il Ramazan Ayı imsakiyesi...

Müslümanların büyük bir heyecan ve sevinçle beklediği Ramazan Ayı bu hafta başlıyor. Milyonlarca insan Ramazan Ayının başlamasını heyecanla beklerken 'İlk oruç ne zaman?', 'İlk iftar saat kaçta?' sorularının cevabını arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il iftar saatleri ve sahur vakitleri yeniasir.com.tr'nin imsakiye sayfası yer alıyor.

İLK SAHUR VE ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye yayınlandı. Müslüman âlemi için farz olarak buyrulan oruç ibadetinin yerine getirileceği bu mübarek ay içerisinde sahur ve iftar saatleri en çok araştırılan konu olacak.

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İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.