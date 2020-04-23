Bankalar 24 Nisan'da açık mı? Banka çalışma saatleri?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak merak ediliyor. Eczaneler ve marketler en çok merak edilen yerlerin başında gelirken bankalar da 24 Nisan'da açık olacak mı? merak ediliyor. İşte merak edilenler...

Bankalar 24 Nisan'da açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle bankalar çalışacak mı merak ediliyor. Peki bankalar 24 Nisan Cuma tarihinde çalışacak mı? İşte Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklama...

BANKALAR 24 NİSAN'DA AÇIK MI?



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerinin 24 Nisan'da kapalı olmasını kararlaştırdığını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, karar ile ilgili şöyle denildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığının 21 Nisan 2020 tarihli 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır.

"Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere; her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."