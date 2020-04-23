Karında şişkinlik hissi

Dünyayı etkisine alan korona virüsü vücudumuzdan uzak tutmanın öncelikli yolu; sosyal mesafeyi korumak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaktan geçiyor. Zira bağışıklık sisteminde bir yetersizlik varsa bunu erken teşhis edip bir an önce bünyenizi güçlendirmelisiniz.

Kovid-19'A karşı ülkece topyekün mücadele ettiğimiz ve Ramazan ayını da korona virüsün gölgesinde geçireceğimiz bugünlerde, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak kilit öneme sahip.

SORUNU GÖZLEMLEYEBİLİRSİNİZ

Bu süreçte uzmanların önerilerini uygulayarak bizi canla başla savunan bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek mümkün. Bünyenizi güçlü tutmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli ve kaliteli uyumak, stresi yönetmeyi öğrenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, ideal kilomuzda olmak ve besin hijyeni ile kişisel hijyene dikkat etmek çok önemli rol oynuyor. Ancak bunlara dikkat etsek bile, kimi zaman bağışıklık sistemimizin zayıflayabildiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya "Bu durumda da vücudumuz enfeksiyonlara, hastalıklara karşı güçsüz düşüyor. Vücudumuzda bazı sinyallere dikkat ederek bağışıklık sistemimizin zayıflamaya başladığını anlamak mümkün" diyor. Evrenkaya, bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren 4 işareti anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



KARINDA ŞİŞKİNLİK HİSSİ

Bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70'i sindirim sistemimizde yerleşiktir. Ayrıca, orada yaşayan yararlı bakteri ve mikroorganizmalar (flora) bağırsağı enfeksiyondan korur ve bağışıklık sistemini destekler. Flora yetersizliği virüsler, kronik inflamasyon ve otoimmün bozukluk riskini artırabilir. Şişkinlik, gaz veya kabızlık genellikle bağırsağımızda bir şeyin doğru olmadığının bir işareti olabilir.



SIK TEKRARLAYAN SOĞUK ALGINLIĞI

Yetişkinlerde her yıl bir-iki kez soğuk algınlığı olması gayet normal. Ancak sık tekrarlayan soğuk algınlığı veya diğer virüs enfeksiyonlarına yakalanmak, bir yıl içinde dörtten fazla kulak enfeksiyonu veya iki kez pnömoni (zatürre) veya üçten fazla bakteriyel sinüzit geçirmek olağan değildir. Yılda ikiden fazla antibiyotik kullanım dönemi olması vücudun maruz kaldığı mikroplarla mücadele etmek için donanımlı olmayabileceğinin sinyalleri olabilir.



SÜREKLİ YORGUN HİSSETMEK

Yeterince uyumaya rağmen hala yorgunluktan muzdaripseniz, bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun olabilir. Vücudumuz bağışıklık sistemini desteklemek için enerji tasarrufu yapar ve böylece mikroplarla savaşabilir. Özellikle eklem ağrıları, mide bulantısı ve iştah azalması gibi belirsiz semptomlar bazı durumlarda bağışıklık sisteminin bir sorunu olduğunu düşündürebilir.



CİLT ENFEKSİYONLARINDAKİ ARTIŞ

YANIK, kesik gibi sorunlardan sonra cildimiz hasarı kontrol eder. Vücut, cildin yenilenmesine yardımcı olmak için yaraya besin açısından zengin kan göndererek yarayı onarmaya başlar. Bu iyileşme süreci sağlıklı bağışıklık hücrelerine bağlıdır. Ancak bağışıklık sisteminde bir yetersizlik varsa, cilt iyileşmesi yavaşlar. Cilt enfeksiyonlarının çok sık görülmesi (apseler, uçuklar) bağışıklık sisteminin yetersizliğinin bir işareti olabilir.