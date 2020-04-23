Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! İşte il il iftar ve sahur saatleri...

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayına kavuştuk. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı ile birlikte il ili iftar ve sahur saatleri de araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. İşte Diyanet'in verilerine göre il il iftar ve sahur saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı bu senenin Ramazan imsakiyesini paylaştı. Dayanışma ve paylaşma ruhunun daha da arttığı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar ve sahur saatleri de araştırılıyor. Peki ilk sahur ve ilk iftar ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte il il iftar ve sahur saatleri...

RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan imsakiyesini yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il iftar saatleri ve sahur vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam aleminin heyecan beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020