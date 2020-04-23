Sokağa çıkma yasağında toplu ulaşıma düzenleme

Çalışmak zorunda olan bazı meslek gruplarına toplu ulaşım hizmetini ESHOT otobüsleri, Metro ve İZBAN verecek. Sağlık personeline ise 6 güzargahta özel otobüsler tahsis edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 23-26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması için ulaşım planı hazırladı. Çalışmak zorunda olan tüm meslek gruplarına toplu ulaşım hizmetini ESHOT otobüsleri, Metro ve İZBAN verecek.

SAĞLIKÇILARA ÖZEL

Sağlık personeline tahsis edilen altı özel güzergahtaki otobüsler de ayrıca çalışacak. 22 Nisan Çarşamba'yı, 23 Nisan'a bağlayan gece 00.00'dan 26 Nisan Pazar gecesi 00.00'a kadar 06.00-10.00, 16.00-19.00 ve 23.00-00.30 saatleri arasında otobüsler ve metro yarım saatte bir, banliyö trenleri ise 24 dakikada bir sefer yapacak. Sefer programlarına İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve ulaşım kuruluşlarının resmi sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

SON DURAKLAR DEĞİŞTİ

ESHOT otobüsleri, 49 ana hatta hizmet verecek. Daha önceki sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde gelen talepler dikkate alındı ve bazı hatların son duraklarında geçici düzenlemeler yapıldı. Buna göre 470 (Tınaztepe - Lozan Meydanı), 680 (Bozyaka - Lozan Meydanı), 681 (F.Altay - Lozan Meydanı) ve 691 (Gaziemir - Lozan Meydanı) numaralı hatların son durakları Halkapınar Aktarma Merkezine uzatıldı. 912 (Egekent Aktarma Merkezi - Alsancak Gar), 921 (Bostanlı İskele - Alsancak Gar) ve 963 (Evka 3 Metro - Alsancak Gar) numaralı hatların son durağı ise Konak'a uzatıldı.