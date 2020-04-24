Millet iradesi 100. yaşında

TBMM’nin açılışının 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi kutlamalara sahne oldu. Devlet erkanı ve meydanlardaki kutlamalarda maske ve sosyal mesafe kuralları öne çıkarken, ev ve balkonlarda ise sokağa çıkamayan miniklerin bayram coşkusu vardı.

Egemenliğin ve bağımsızlığımızın sembolü milli idare bir asrı geride bıraktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kutlamalar dar kapsamda gerçekleştirildi. Çocuklar da, Ulu Önder Atatürk'ün armağan ettiği bayramı evde ama coşku ile kutladı. Kutlamalar kapsamında ilk tören TBMM'de yapıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Atatürk Anıtına kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. İkinci tören ise Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda gerçekleştirildi. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Anıtkabir'deki törene Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İP lideri Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.





MASKELİ TÖREN

Anıtkabir ziyareti heyeti, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu. Heyettekiler maske takarken Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu. 23 Nisan nedeniyle Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenlendi.

1. Meclis'teki kutlamalarda MHP lideri Bahçeli ile CHP lideri arasındaki mesafe dikkat çekti.

BU ÇATININ MANASI ÇOK BÜYÜK

Burada bir konuşma yapan Şentop, "100 sene evvel, bu küçük salona, o kadar geniş ve o kadar güçlü bir mana doldurulmuştur. Bilinmelidir ki bu mukaddes çatının manası ve ilhamı büyüktür. Açılışının 100. yıldönümünü kutladığımız bu Meclis, zorluklar ve zorbalık karşısında sinmenin değil cesaretle onları alt etmenin milletimizin en asli kudreti olduğunu, her an bize ihtar eden bir abidedir ve bizler burada, bu abidenin bize anlattıklarına kulak vermek, o anlatılanları hazmedip kendimize rehber kılmak için bulunuyoruz" dedi.