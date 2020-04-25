  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 25 Nisan Cumartesi hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! Cumartesi ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 25 Nisan Cumartesi hava durumu...

25.04.2020, 08:41

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta 'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, , Bingöl, ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte Cumartesi ...

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Az bulutlu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 25 Nisan Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA