İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 25 Nisan Cumartesi hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 25 Nisan Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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