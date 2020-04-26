İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Osmaniye, Artvin, Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Nisan Pazar hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu zamanla Trakya kesimi çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 26 Nisan Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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