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'den son dakika uyarısı! 'de bugün hava nasıl olacak? Pazar ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 26 Nisan Pazar hava durumu...

26.04.2020, 08:57

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri çok bulutlu, 'nun doğusu ile , Kırklareli, , Osmaniye, , Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Pazar ...

MARMARA

Parçalı bulutlu zamanla Trakya kesimi çok bulutlu, gece saatlerinde ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

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