‘Babamı getirene 10 kutu şeker vereceğim’

Antalya'dan çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya giden El Hadji Thiam (32), korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağı nedeniyle geri dönemedi.

Bu durumdan en çok El Hadji Thiam - Zehra Çınar çiftinin 5 yaşındaki kızları Zeynep etkilendi. Zeynep Thiam, babası ile anneannesi Songül Çınar'ın (56) cep telefonundan görüntülü görüşebiliyor. Babasının bir süre daha gelemeyeceğini öğrenince gözyaşı döken Zeynep, babasını getirene hediye vermek istediğini söyledi.

ONU ÇOK ÖZLEDİM

Sosyal medyadan paylaşım yapan Zeynep, "Babamı çok özledim. Onu getirene 10 kutu şeker alacağım" diye konuştu. Babasından özel bir istekte de bulunan Zeynep, "Babacığım gelirken bana söz verdiğin o dişçi setini ve kaplumbağayı alır mısın?" dedi. Babakızın bu konuşması duygu dolu anlar yaşattı.