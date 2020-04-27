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Haberler Yaşam “DEÜ’ye 3 bin 975 vatandaşımız korona şüphesi ile başvurdu”

’ye 3 bin 975 vatandaşımız korona şüphesi ile başvurdu”

“DEÜ’ye 3 bin 975 vatandaşımız korona şüphesi ile başvurdu”
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Kovid-19 ile mücadelede tüm imkanlarını seferber eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rek-törlüğü, yapılan başvu-ru ve tanı sayıları, hiz-met veren personel ve yatak sayıları ile teda-vi gören hasta sayısını açıkladı. DEÜ Rektö-rü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Hasta-nemize bugü-ne kadar 3 bin 854'ü erişkin, 121'i çocuk olmak üzere toplam 3 bin 975 vatandaşımız Covid-19 şüphesi ile başvuruda bulundu" dedi.

'32 KİŞİ VEFAT ETTİ'

Bu vatandaşlardan 85'i yoğun bakım olmak üzere toplam 773 hastanın ayakta veya yatarak tedavi altına alındığını akta-ran Hotar, "519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatı-nı kaybetti. Hastane-mizde Sağlık Bakan-lığımız tarafından onaylanan immün plaz-ma tedavisi de uygulanı-yor. Hastanemizde günde 25 bağışçıdan immün plazma toplanabilmek-te. Plazmaları bu güne kadar 5 yoğun bakım has-tamıza naklettik. 1 hasta-mızın durumu iyiye gittiği için yoğun bakımdan ser-vise alındı. 4 hastamızın ise tedavisini sürdürüyoruz. Sal-gın için servislerde 207 yatak, yoğun bakımda ise 53 yatak ayrıldı" açıklamasını yaptı.

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