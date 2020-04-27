EBA şifremi unuttum EBA şifre nasıl alınır? EBA şifre yenileme...

EBA şifresi nasıl alınır? sorusu özellikle uzaktan eğitimin olduğu şu dönemde yoğun olarak araştırılıyor. Kovid 19 salgını nedeniyle MEB EBA TV üzerinden uzaktan eğitimi devreye almıştı. Ancak EBA şifresini unutan veya hatırlamayan öğrenciler EBA şifresinin yeniden nasıl alacağını merak ediyor. İşte EBA şifresi yenileme ekranı...

Kovid 19 salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim yöntemiyle EBA TV üzerinden devam ediyor. Bu dönemde EBA şifresini unutan veya hatırlamayan öğrenciler EBA şifresi nasıl alınır merakla araştırıyor. 'EBA şifremi unuttum EBA şifre yenileme' araştırmaları yoğun şekilde yapılıyor. İşte EBA şifre alma ekranı...

EBA ŞİFRE NASIL ALINIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

DOĞRULAMA İÇİN E POSTANI SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve "Gönder" butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.

CEP TELEFONUNU SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve "Gönder" butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.

EBA ŞİFRE YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NEREDEN YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.