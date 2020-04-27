  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 27 Nisan Pazartesi!

canlı izle 27 Nisan Pazartesi!

EBA TV canlı izle 27 Nisan Pazartesi!

27.04.2020, 08:50

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan devam ediyor. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından üzerinden uzaktan eğitim başladı. İşte 27 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

Kovid 19 pandemisi nedeniyle eğitim 1 aydan uzun süredir EBA TV üzerinden uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ile öğrenciler hem derslerinden uzak kalmazken hem de derslerini tekrar şansı elde edebiliyor. İşte 27 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EBA TV canlı izle 27 Nisan Pazartesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA