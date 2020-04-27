EBA TV canlı izle 27 Nisan Pazartesi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim devam ediyor. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından EBA TV üzerinden uzaktan eğitim başladı. İşte 27 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

Kovid 19 pandemisi nedeniyle eğitim 1 aydan uzun süredir EBA TV üzerinden uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ile öğrenciler hem derslerinden uzak kalmazken hem de derslerini tekrar şansı elde edebiliyor. İşte 27 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

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