Türkiye dün tüm dünya tarafından alkışlanacak bir operasyona imza attı. İsveç’te korona testi pozitif çıkan ancak buna rağmen hastaneye kabul edilmeyen Emrulah Gülüşken, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Gülüşken’in kızı Leyla, Yeni Asır aracılığıyla Türkiye’ye teşekkür etti.

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in imdadına binlerce kilometre uzaklıktan Türkiye koştu. Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Emrullah Gülüşken'in sosyal medyadan ilk yardım isteyen büyük kızı Leyla Gülüşken ise, huzurevinde işine devam ettiği ve izin alamadığı için Malmö'de kaldı.

AĞLAYARAK ANLATTI

Gülüşken ailesini taşıyan uçak saat 13.30 sularında Ankara'ya indi. İsveç'te kalan Leyla Gülüşken ise, Yeni Asır aracılığla duygularını paylaştı. Leyla Gülüşken, "Her zaman gurur duyduğum Türkiyem, ABD ve AB ülkeleri dahil hiçbir devletin yapamayacağını yaptı. İyi ki Türküm, babamın Türkiye'de iyileşeceğinden hiç şüphem yok" dedi. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Gülüşken, "Uçağın gelmesiyle birlikte çok duygulandım. Babam Şehirlerarası otobüs kaptanı. Hastaneye gittiğimizde babamın durumunun ciddi olduğunu belirttim. Ancak sadece ilaç vermişler. Ben babamı almaya gittiğimde ateş içinde yanıyor, ayakta bile duramıyordu. Eve döndüğümüzde kardeşim Samira ile birlikte sosyal medya üzerinden yardım istedik. Ülkemin bize sahip çıkacağını biliyordum. Babam da Türkiye'ye gideceğimizi öğrenince ağladı.

GURURUR DUYUYORUZ

Süreç içerisinde başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere devlet yetkilileri de sürekli aile ile irtibat halinde oldu. Leyla Gülüşken, yetkililerin haberi aldıktan sonra kendilerini aradığını ifade ederek "Haberi komşularımıza ve arkadaşlarımıza anlattığımızda kimse bize inanmadı. Ama onlarca yetkiliden telefon aldık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize kısa sürede uçak gönderdi. Sonra bize inanmayan İsveçliler adeta küçük dillerini yuttular. Ülkemizle ay-yıldızlı bayrağımızla gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

'Erdoğan'a minnettarız'

Aslen Batman'ın Gercüş ilçesinden olduklarını ve Mardin'den İsveç'e yerleştiklerini anlatan Gülüşken, güçlü Türk devletin kendilerini ortada bırakmadığını vurgulayarak "Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya'ya, YTB Başkanı Abdullah Eren'e ve UID İsveç Başkanı Özer Eken'e dularını esirgemeyen Türk halkına ve tüm sağlık çalışanlarına ve sesimi duyuran basın kuruluşları Ahaber ve Yeni Asır'a teşekkürler ederim." diye konuştu.



'Burada kimseye bakmıyorlar'

İsveç'te korona virüs vakalarına ilişkin de bilgi veren Leyla Gülüşken, "9 yıl önce Mardin'den buraya göç ettik. Türkiye'yi bu süreçte hep takip ettim ve gurur duyuyordum. İsveç'te bu muamele sadece bize değil, bütün insanlara yapılıyormuş. Artış olduğunu duyuyorum. Ne karantina ne de sokağa çıkma yasağı var. Her şey açık. Maske bile vermediler" diye konuştu.



Erdoğan, Gülüşken'in kızıyla görüştü

Başkan Erdoğan, tedavi için ülkemize getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü. Korona virüs teşhisi konulan Gülüşken, İsveç'te tedavisi yapılmayınca Türkiye devreye girmiş Başkan Erdoğan ve Bakan Koca önderliğindeki bir çalışmayla özel ambulans uçakla ülkemize getirilmişti. Erdoğan, Twitter'dan, "Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur" mesajını paylaştı.

Fatih ŞENDİL