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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Nisan Pazartesi hava durumu...

'de hava nasıl? 'den son dakika uyarısı! İşte Pazartesi ...

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Nisan Pazartesi hava durumu...

27.04.2020, 09:30

'de bugün hvaa nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, , Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, , , Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

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