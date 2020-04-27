İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Nisan Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hvaa nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Nisan Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 25°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 20°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 24°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu