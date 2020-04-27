İzmir'de bugün hvaa nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Nisan Pazartesi hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Nisan Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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