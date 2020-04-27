‘Kan bağışı yapınca virüs bulaşmaz’

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, korona virüsle mücadelede iyileşen hasta sayısının günlük yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla oluşan tabloyu Yeni Asır'a değerlendirdi. "Rahatlama ve 'plato' dönemine giriyoruz" diyen Prof. Dr. Pullukçu, "Bu hafta 1-2 gün içinde salgında pik nokta-sına ulaşacağız ve ardından 'plato' dönemi olacak. Sürecin başından bu yana söylediğim gibi Mayıs ortalarından itibaren düşüş başlayacak ve rahatlayacağız, bayramı da güzelce kutlayacağız" dedi.

HAZİRAN'DA NORMALLEŞME

Ramazan Bayramı için bir kısıtlama olacağını düşünmediğini de ifade eden Prof. Dr. Pullukçu, "Ancak genel önlemlere dikkat etmemiz gerekecek. Maske ile oturacağız, sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşacağız. Büyüklerimizin ellerini öpeceğiz ama sonra dezenfektan da dökeceğiz ve böylece onları hastalandırmayacağız. Haziran başından itibaren ise, bu sorunu neredeyse yokmuş gibi düşüneceğiz" diye konuştu. Kan stoklarında bir sorun yaşandığını da ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, "Kan merkezleri A kan grubu bulmakta bile zorlanı-yor. O yüzden kan merkezlerine gidip kan bağışlamamız gerekiyor. Oralarda size bulaşacak bir şey yok. Her şey çok güvenlikli yapılıyor" ifadelerini kullandı.



'A grubu daha çok risk altında değil'

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, A grubu kana sahip kişilerin korona virüse daha fazla yakalandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Pullukçu, "Toplumun yüzde 60'ından fazlasında A kan grubu var. O nedenle A kan grubunda daha çok hasta görüyoruz. Bunun dışında da bir bağlantısı yok" dedi.

ERHAN GÜLENÇ