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Haberler Yaşam Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Modacı hayatını kaybetti

Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

27.04.2020, 15:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020,16:14

uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören Ünlü modacı 'ın vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'tan sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü modacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. Sonrasında büyük bir değişim yaşayan Nur Yerlitaş oldukça zayıflamıştı. Nur Yerlitaş'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği son dakika haberi olarak düştü.

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