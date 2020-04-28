EBA TV canlı izle 28 Nisan Salı!

Ülkemizde koronavirüs vakası görülmesinin hemen sonrasında eğitim alanında tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında öğrenciler eğitimlerini EBA TV üzerinden uzaktan eğitim ile almaya devam ediyor. İşte 28 Nisan Salı EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV ile öğrenciler derslerini uzaktan eğitim ile almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim alanında alınan tedbirler devam ediyor. Milyonlarca öğrenci evlerinden EBA TV ile derslerini takip edebiliyor. İşte 28 Nisan Salı EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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