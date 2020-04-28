İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Nisan Salı hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu geçeceği geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu
İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 28 Nisan Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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