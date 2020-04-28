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İzmir'de hava nasıl? 'den son dakika uyarısı! İşte Salı ...

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 28 Nisan Salı hava durumu...

28.04.2020, 10:06

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, , , ve çevreleri ile Adana ve 'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Salı ...

MARMARA

Az bulutlu geçeceği geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu

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