EBA TV canlı izle 29 Nisan Çarşamba!

Milyonlarca öğrenci koronavirüs tedbirleri kapsamında EBA TV ile uzaktan eğitim almaya devam ediyor. EBA TV ile öğrenciler derslerinden geri kalmadıkları gibi ders tekrarı şansını da bulabiliyorlar. İşte 29 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izle sayfası...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde ilk görülmeye başlamasının hemen ardından eğitimde uzaktan eğitim modeline geçildi. Öğrenciler EBA TV ile eğitimlerine devam ediyorlar. İşte 29 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası... EBA TV İlkokul CANLI YAYIN EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN EBA TV Lise CANLI YAYIN