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Haberler Yaşam Propolis tüketenler dikkat! Uzmanından önemli açıklama...

tüketenler dikkat! Uzmanından önemli açıklama...

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerden biri olan koronavirüs salgını sürecinde de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. “Kışın karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla propolis kullanımını önemsiyorum. Ancak alerjik reaksiyonlara karşı mutlaka hekime danışılarak ve uygun dozda kullanılmasını tavsiye ederim” dedi.

Propolis tüketenler dikkat! Uzmanından önemli açıklama...

30.04.2020, 14:30

Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, kışın propolis tüketiminin oldukça önemli olduğuna değinerek "Propol, arıların genellikle kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplayarak ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir maddedir. Arılar propolisi, peteklerin ağızlarını kapatmakta ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanırlar" dedi.

"UYGUN DOZDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR"

Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kullanılması gerektiğini belirten Bayer "Kışın gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla propolis kullanımını önemsiyorum. Ancak alerjik reaksiyonlara karşı mutlaka hekime danışılarak ve uygun dozda kullanılmasını tavsiye ederim" ifadelerine kullandı. Öte yandan Bayer, karbonhidratsız beslenmede şeker tüketiminin artabileceğine işaret ederek "Düzenli ve dengeli beslenme programı ile kompleks karbonhidrat alımı şekerli besinlere olan isteğimizi baskılar. Bunun haricinde yumurta, yulaf, mevsim yeşillikleri, baklagiller, karnabahar, brokoli, tarçın, badem gibi besinler iştahı kontrol etmemize yardımcı olur" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

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