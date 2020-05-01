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Haberler Yaşam Bakan Gül’den infaz memurlarına teşekkür

’den infaz memurlarına teşekkür

'da korona virüs tedbirleri kapsamında bir yurtta kalan 90 infaz koruma memuru kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda tadilat ve bahçe düzenlemesi yaptı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, izolasyon süreçlerinde okulda gördükleri eksiklere kayıtsız kalmayan memurları arayarak teşekkür etti.

Bakan Gül’den infaz memurlarına teşekkür
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Memurlar Bakan Gül'e izolasyonda durumlarının iyi olduğunu belirterek yaptıkları işlemlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Gül ise, görüntülü arama gerçekleştirdiği memurların yaptıklarının büyük bir fedakarlık örneği olduğunu, virüsün yayılmasının önlenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

ADEM ÜLKER

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