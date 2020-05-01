Bakan Gül’den infaz memurlarına teşekkür

Memurlar Bakan Gül'e izolasyonda durumlarının iyi olduğunu belirterek yaptıkları işlemlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Gül ise, görüntülü arama gerçekleştirdiği memurların yaptıklarının büyük bir fedakarlık örneği olduğunu, virüsün yayılmasının önlenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

ADEM ÜLKER