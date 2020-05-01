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Haberler Yaşam “Biz Türkiye’den gitmek istemiyoruz”

“Biz Türkiye’den gitmek istemiyoruz”

“Biz Türkiye’den gitmek istemiyoruz”
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde kalan 1 İspanyol, 6 Fransız turist, Türkiye'nin salgın nedeniyle aldığı tedbirlerin çok başarılı ve doğru olduğunu, bu süreci iyi yönettiğini belirterek, "Arkadaşlarımız çok misafirperver, burada sağlıklı ve çok huzurluyuz. Salgın bitene kadar bizi almaya gelseler bile ülkemize gitmek istemiyoruz. Türkiye'de kalmak istiyoruz" diye konuştu. Fethiye'de kampta tanıştığı ve seyahat yasağı olan 6 Fransız ve bir İspanyol'u evinde ağırlayan, müzisyenlik yapan Alper Kaya, "Misafirlerimiz hiç durmadan burada bahçede çalışıyorlar, onlar sayesinde ben de burada yalnız değilim, onların gidecek hiçbir yerleri yoktu ben burada onlara evimi açtım" dedi.

(Soldan) Halil Sertbulut, Semanur Aksoy, Alper Kaya, Adeline Jobert, Maxime Baudouin

MURAT YALÇIN

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