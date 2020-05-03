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Haberler Yaşam Koronavirüsten vefat eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu toprağa verildi

Koronavirüsten vefat eden toprağa verildi

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören , hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.

Koronavirüsten vefat eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu toprağa verildi

03.05.2020, 19:00

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, dünya genelinde yaklaşık 250 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yenik düştü. Döngeloğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.

Koronavirüs tedavisi sırasında durumu ağırlaşan ve yaşama gözlerini yuman Ömer Döngeloğlu'nun ölümü herkesi büyük bir yasa soktu.

CENAZEYİ AİLESİ ALDI

Ömer Döngeloğlu'nun cenazesini yakınları aldı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nin morgundan Döngeloğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak mezarlığa götürüldü. Döngeloğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.

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