Son dakika: Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti

Geçtiğimiz günlerde ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu.



Ömer Döngeloğlu'ndan acı haber gedli. Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti.

NİYAZİ GEDİK 'HAFİF SEVİYEDE GEÇİRİYOR' DİYE DUYURMUŞTU

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun oğlu ile telefonda görüştü. Erdoğan, Döngeloğlu ailesine taziyelerini iletti.

İBRAHİM KALIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Koronavrüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım." dedi.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?



Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu eserleri:

Peygamberin İzinde

Allah'a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus'ab bin Umeyr