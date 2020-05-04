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tatili 4 gün olacak mı? Pazartesi tatil mi?

Büyük bir coşku ile kutlanan Atatürk'ü ve Spor Bayramı nedeniyle tatil kaç gün olacak sorusu merakla araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeni ile evlerde geçirdiğimiz şu dönemde 19 Mayıs tatilinin de kaç gün olacağı merakla araştırılıyor. 'da 4 günlük ilan edilmişti. Peki 16,17,18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı yapılacak mı? 19 Mayıs'ta tatil kaç gün olacak? Pazartesi tatil olacak mı? İşte detaylar...

19 Mayıs tatili 4 gün olacak mı? 18 Mayıs Pazartesi tatil mi?

04.05.2020, 14:03 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,14:14

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde her yıl büyük bir coşku ile kutlanıyor. Ancak bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında törenler gerçekleştirelemediğinden 23 Nisan evlerde kutlanmıştı. 19 Mayıs'ta da benzer bir durumun olması bekleniyor. Peki 19 Mayıs tatili kaç gün olacak? 18 Mayıs tatil edilecek mi? İşte detaylar...

19 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor ve resmi tatildir.

16, 17, 18, 19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

19 Mayıs 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar 23 Nisan'da olduğu gibi hafta sonu tatiliyle birleştirilerek sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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