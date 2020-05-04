Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü tarihi...

Anneler Günü için kısa bir zaman kaldı. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Anneler Günü daha bir farklı kutlanacak. Dünyanın en değerli varlıkları olan annelere adanan bu günde yine birçok hediye alternatifi de düşünülüyor. Peki 2020 Anneler Günü ne zaman? İşte detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan'da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600'lerin İngiltere'sinde "Anneler Pazarı" kutlanırdı.

Hıristiyanlığın Avrupa'da yaygınlaşmasıyla kutlama biçim değiştirerek "Kilise Ana" kutlamasına dönüştü. Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün "Kilise Ana" olduğuna inanılırdı. Zamanla kilise festivali ile "Anneler Pazarı" kutlamaları karıştı ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular.