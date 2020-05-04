  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü tarihi...

ne zaman? Günü tarihi...

bu sene hangi tarihte kutlanacak? Anneler Günü ne zaman? soruları merakla araştırılıyor. Hayatımızın en önemli kişileri arasında ilk sırada yer alan annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak için sayılı zaman kaldı. İşte Günü tarihi...

Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü tarihi...

04.05.2020, 12:35

Anneler Günü için kısa bir zaman kaldı. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Anneler Günü daha bir farklı kutlanacak. Dünyanın en değerli varlıkları olan annelere adanan bu günde yine birçok hediye alternatifi de düşünülüyor. Peki 2020 Anneler Günü ne zaman? İşte detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan'da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600'lerin İngiltere'sinde "Anneler Pazarı" kutlanırdı.

Hıristiyanlığın Avrupa'da yaygınlaşmasıyla kutlama biçim değiştirerek "Kilise Ana" kutlamasına dönüştü. Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün "Kilise Ana" olduğuna inanılırdı. Zamanla kilise festivali ile "Anneler Pazarı" kutlamaları karıştı ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA