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Haberler Yaşam Ayşe Karaman davasında flaş gelişme! Sanık doktor tahliye edildi

davasında flaş gelişme! Sanık doktor tahliye edildi

'da, anestezi teknikeri 'ın (25) şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan Uzman Dr. 'ın (46) şartıyla tahliyesine karar verildi.

Ayşe Karaman davasında flaş gelişme! Sanık doktor tahliye edildi

04.05.2020, 12:02

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Bugün görülen 5'inci duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılan sanık Özgür Tarhan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

DHA

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