Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında maske kodu nasıl alınır?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kalabalık alanlara girerken maske takılma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda eczenelerden ücretsiz maske dağıtımı da başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile de maske almak artık mümkün. Peki Hayat Eve Sığar uygulamasından maske kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDAN MASKE KODU NASIL ALINIR?

Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı. Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak hakkınız olan maskeyi talep edebiliyorsunuz. Maske için kodunuz oluştuysa eczaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz.

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.