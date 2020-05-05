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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 5 Mayıs Salı!

canlı izle 5 Mayıs !

Milyonlarca öğrenci ile derslerini takip ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini derslerini uzaktan eğitin yöntemi ile alabiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uygulaması 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 5 Mayıs EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 5 Mayıs Salı!

05.05.2020, 08:50

Kovid 19 pandemisi nedeniyle eğitim alanında alınan ilk tedbirlerden olan uzaktan eğitim yöntemi ile milyonlarca öğrenci bir kayıp yaşamadan derslerini görebiliyor. EBA TV ile ders tekrarı da yapabilen öğrenciler bu sayede derslerinden geri kalmıyor. İşte 5 Mayıs Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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