EBA TV canlı izle 5 Mayıs Salı!

Kovid 19 pandemisi nedeniyle eğitim alanında alınan ilk tedbirlerden olan uzaktan eğitim yöntemi ile milyonlarca öğrenci bir kayıp yaşamadan derslerini görebiliyor. EBA TV ile ders tekrarı da yapabilen öğrenciler bu sayede derslerinden geri kalmıyor. İşte 5 Mayıs Salı EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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