Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 5 Mayıs Salı!

EBA TV canlı izle 5 Mayıs Salı!

Milyonlarca öğrenci EBA TV ile derslerini takip ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini derslerini uzaktan eğitin yöntemi ile alabiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulaması 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 5 Mayıs Salı EBA TV canlı izleme sayfası...