Hıdırellez’de dilekler gül dalına asılacak

Anadolu'da, darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen baharın habercisi 'Hıdırellez', asırlardır nesilden nesile aktarılıyor. Türkiye ile Makedonya'nın ortak çalışmasıyla 2017'de 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne kaydettirilen Hıdırellez, her yıl 6 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl salgın yüzünden geniş katılımlı etkinlikler yapılamasa da Hıdırellez öncesinde vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlayarak ya da bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine paralar gömerek isteklerinin gerçekleşmesini bekleyecek.