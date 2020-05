Karantina günlerinde toprağı seçtiler

TOPRAKLA UĞRAŞIYOR

Annesi ve oğlunu alarak Gelibolu'nun Güneyli köyünde bulunan çiftliğine yerleşen ünlü oyuncu Burak Hakkı, "Ben bu süreci oğlum ve annemle topraklarımızda geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleri ve tarımla uğraşıyorum, hayvanlarla ilgileniyorum" dedi.





BALIKESİR'E YERLEŞTİ

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz de hayatını tarıma adayanlardan. Balıkesir'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na giden Gürbüz, yaptığı hasatları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncu "Bereket toprakta" diyor.





ORGANİK AVRUPA GÜZELİ

BİR zamanların Avrupa ve Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu hayatını Kuşadası'ndaki Caferli köyünde sürdürüyor. Bir butik otel işleten Kuruoğlu, yeri geliyor fırında ekmek pişiriyor, yeri geliyor reçel kaynatıyor. Ama organik beslenmeden asla taviz vermiyor.



VİLLASINI VE CİPİNİ SATTI

Atilla Saral, model ve oyuncu olarak sürdürdüğü sanat hayatından kırsal yaşama geçiş yaptı. Yaşadığı villayı ve lüks cipini satarak parasını Asos ile Küçükkuyu arasındaki araziye yatıran Saral, organik yaşamın keyfini çıkarıyor.





HAYVANLARIYLA ÇOK MUTLU

Doğal yaşama dönenler arasına Sinan Albayrak da katıldı. Oyuncu, dizisinin finalinin ardından soluğu Kaş'ta, kendi inşa ettiği at çiftliğinde aldı. Albayrak'ın her işiyle bizzat ilgilendiği çiftliğinde, atların yanı sıra keçiler, güvercinler ve köpekler de var.



KARPUZLAR KESER'DEN

İstanbul Silivri'deki yazlığında domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun, karpuz gibi meyve ve sebzeler yetiştiren ünlü şarkıcı Mustafa Keser, bahçe işlerini kendisi yapıyor. Her sabah tavuklarının taze yumurtalarını toplayan Keser, organik besleniyor.



SANKİ TARLADA DOĞDU

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşti. O günden beri hayatını buradaki çiftliğinde sürdüren Tekin, 17 dönümlük arazisinde çalışırken 40 yıllık köylü kadınlarını aratmıyor.



ÇİLEK TOPLADI

Gizem Karaca, 3 yıl önce Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşmişti. Karantina günlerini bahçeli evinde geçiren güzel oyuncu gönlünü organik tarıma verdi. Bahçesine domates, biber, patlıcan eken Karaca, ilk mahsülü olan çilekleri topladı.



DOĞAL BESLENİYOR

Muğla'da bir çiftlik arazisi alarak köy evi yaptıran oyuncu Özgü Namal, salgın döneminde İstanbul'daki projeleri ertelenince soluğu köy hayatında aldı. Oğlu Nefes ile kızı Elem Su'yu şehir hayatından uzak tutmak isteyen Namal, ailesini doğal yiyeceklerle besliyor