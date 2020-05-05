Şallı’nın paylaşımı yürekleri dağladı

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Şallı, uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan 'anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' caps'ini paylaşan Şallı'nın fotoğrafa "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düşmesi görenlerin içini parçaladı.