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Haberler Yaşam Eşini öldürüp intihar etti

Eşini öldürüp etti

Eşini öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 6.5.2020

İstanbul Kartal'da 4. kattaki evinin penceresinden atlayan Lokman Of (75) hayatını kaybetti. Eve giren polis, intihar eden Lokman Of'un eşi Zekiye Of'un da evde cesedini buldu. Bir komşusu, "Çilingir ve girdiğinde her taraf kanmış. Eşi de ölmüş. Herhalde bunalıma girmiş eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" diye konuştu.

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