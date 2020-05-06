Eşini öldürüp intihar etti

İstanbul Kartal'da 4. kattaki evinin penceresinden atlayan Lokman Of (75) hayatını kaybetti. Eve giren polis, intihar eden Lokman Of'un eşi Zekiye Of'un da evde cesedini buldu. Bir komşusu, "Çilingir ve girdiğinde her taraf kanmış. Eşi de ölmüş. Herhalde bunalıma girmiş eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" diye konuştu.