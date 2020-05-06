Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske almak isteyenler cep telefonlarına gelen kod ile eczanelere başvuruda bulunabiliyor. Ancak yeni yapılan duyuruya göre Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadeleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek. İşte uygulama ile ücretsiz maske nasıl alınır? İşte detaylar...
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.
Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.
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