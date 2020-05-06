Haberler Yaşam Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsiz maske nasıl alınır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda maskesiz dolaşmak yasak. Cep telefonlarına gelen kod ile eczanelerden maske almanın yanısıra Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile de ücretsiz maske almak mümkün. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsiz maske nasıl alınır? İşte detaylar...