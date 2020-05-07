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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 7 Mayıs Perşembe!

'da 7 Mayıs Perşembe!

Atv'nin sevilen programı 'da ve yeni konukları ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Esra Erol'un buün yayınlanacak bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. İşte 7 Erol'da ...

Esra Erol'da canlı izle 7 Mayıs Perşembe!

07.05.2020, 16:36

Esra Erol'un bugün yayınlanacak olan programında neler yaşanacak? merak ediliyor. Atv ekranlarının vazgeçilmez programı Esra Erol'da haftaiçi her gün yeni bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. İşte 7 Mayıs Perşembe Esra Erol'da canlı izlemem sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Seher ve Ali'nin yüzleşmesinde ikinci perde yaşandı. Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı.

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