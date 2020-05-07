Esra Erol'da canlı izle 7 Mayıs Perşembe!

Esra Erol'un bugün yayınlanacak olan programında neler yaşanacak? merak ediliyor. Atv ekranlarının vazgeçilmez programı Esra Erol'da haftaiçi her gün yeni bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. İşte 7 Mayıs Perşembe Esra Erol'da canlı izlemem sayfası...

ESRA EROL'DA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Seher ve Ali'nin yüzleşmesinde ikinci perde yaşandı. Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı.