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Haberler Yaşam ‘İftardan sonra kan verin'

‘İftardan sonra kan verin'

Başkanı , vatandaşlara iftardan sonra kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

‘İftardan sonra kan verin'
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sonra kan bağışı yapanların sayısı azalınca, Kızılay'ın kan stokları da hızla tükenmeye başladı. Düzenli bağışçılar, bu süreçte merkezlere giderek başkaları için can olmayı sürdürdü.

'ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Bağış sayısı henüz istenilen seviyede olmazken, yetkililer halkı ihtiyaç durumundaki hastalar için kan bağışlamaya çağırdı. Kan bağışı merkezine gelenler için gerekli önlemler de alındı, sosyal mesafe aralıkları görevlilerce sağlandı. Maskeler, eldivenler ve dezenfektanlar merkez girişlerde hazır bulunduruldu. Vatandaşlara iftardan sonra kan bağışı yapmaları çağrısında bulunan Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Şu anda kan stoklarımız tükendi diyebiliriz. Ege Bölge Kan Merkezi olarak sürekli stoklarımız doluydu. Ama salgın hastalık dolayısıyla gerek vatandaşlarımızın seyahat etmelerinin kısıtlanması, gerekse sokağa çıkma konusunda gösterdikleri hassasiyet ya da hijyen konusunda yaşadıkları çekingenlik nedeniyle bir algı oluştu. Şu anda hastanelerimizin ihtiyacı olan kan stoklarımız tükendi. Sosyal medya veya basın aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Kan bağışı merkezine gelenler için gerekli önlemler alındı, sosyal mesafe aralıkları görevlilerce sağlandı.

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