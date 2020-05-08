Bitcoin avcıları

Gediz Elektrik yetkilileri, piyasa değeri hızla artan Bitcoin'in, kısa yoldan para kazanma hırsı bulunanların da iştahını kabarttığını belirtti. Üretim için yoğun elektrik ve donanımlı bilgisayarlara ihtiyacı olan vurguncular gözlerini, kaçak elektriğin yaygın olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sonra şimdi de Ege Bölgesi'ne dikti.

DENETİMLER DAHA DA SIKLAŞTIRILDI

Ege'de özellikle kenar semtlerde ve bölgelerde işlem gerçekleştiren "madenci" diye tabir edilen Bitcoinciler, neredeyse bir fabrikanın tükettiği elektriği tüketerek Bitcoin üretmeye başladı. Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne kaçak elektrikle Bitcoin üretildiği ihbarlarının yapılmasının ardından ekipler, denetimlerini sıklaştırırken son 15 gün içinde 10 işyerine Bitcoin baskını yapıldığı, kaçak elektrik kullandıkları tespit edilen ev ve işyerlerine 250 bin lira ile milyonlarca lira arasında ceza kesildiği belirtildi. Son baskın ise geçtiğimiz hafta Menderes Belediyesi'nin arkasında yer alan binaya yapıldı. Binada aylık 300 bin liralık elektrik tüketimi yapılarak, kaçak yolla Bitcoin üretildiği ortaya çıktı.

Bitcoin üretimi çok fazla elektrik kullanmayı gerektirdiği için vurguncular kaçak elektrik kullanıyor.

Fatih ŞENDİL